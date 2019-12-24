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كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر ON SPORT المفتوحة «zamalek » رابط الزمالك HD

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:49 ص
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مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث
مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث
الفجر الرياضي
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يدخل الزمالك مباراة اليوم محتلًا المركز الرابع برصيد 14 نقطة جمعها من خوض 8 جولات (فاز في 4، تعادل في 2 وخسر في مثلهما، مع العلم أن الفريق الأبيض له مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

على الجانب الآخر، يحتل الإنتاج الحربي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة جمعها من خوض 9 جولات (فاز في 4 مباريات، تعادل في 2 وخسر في 3).

ومن المتوقع أن يُبقي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على خدمات حازم إمام في الجبهة اليمنى بدلًا من محمد عبد السلام الذي غاب عن مباراتي طلائع الجيش وسموحة، كما سيستعين كارتيرون بالحارس محمد أبو جبل لحماية عرين الفريق الأبيض.

تشكيل الزمالك المتوقع:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد زيزو (أو "أوناجم")، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

يستضيف الإنتاج الحربى نظيره الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام والتى يبحث فيها الفريق الأبيض عن استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل السلبى مع سموحة فى الجولة الأخيرة للمسابقة، ونستعرض فى التقرير التالى 5 معلومات حول مواجهة الزمالك والإنتاج.

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربى والقنوات الناقلة
تنطلق مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، فى السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على أن ينقل اللقاء عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورت.

طاقم حكام الزمالك والإنتاج الحربى
أحمد الغندور حكمًا للساحة وأحمد توفيق وشريف عبد الله مساعدين ومبروك نبيل حكمًا رابعًا.

موقف الزمالك والإنتاج الحربى فى الدورى
ويحتل الزمالك، المركز الرابع، بجدول ترتيب الدوري قبل تلك الجولة برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى بينما يدخل فريق الإنتاج الحربى مباراة الليلة وهو فى المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد خوضه 9 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيوه 9 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

كارتيرون يعتمد على 21 لاعبًا فى معسكر لقاء الإنتاج الحربى
محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحى فى حراسة المرمى.

محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافى - إسلام جابر - محمود الونش -  حازم إمام في خط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن  - أحمد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - كريم بامبو - مصطفى فتحى فى خط الوسط.

مصطفي محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم .

 

التشكيل المتوقع للإنتاج أمام الحربى
فيما من المتوقع أن يدخل الإنتاج الحربى المباراة بتشكيل مكون من: "عامر عامر فى حراسة المرمى، أحمد شديد قناوى، معاذ الحناوي، محمد بازوكا، أحمد مجدي ، امادو نياس، محمود عادل، موسى دياورا، محمد عادل ، علاء سلامة، باسم مرسى".

يحل الزمالك ضيفًا اليوم 24/12/2019 ضيفًا على الإنتاج الحربى على استاد السلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام التي يبحث فيها الفريق الأبيض عن استعادة نغمة الانتصارات حيث يدخل الفارس الأبيض اللقاء بحثًا عن إيقاف مسلسل نزيف النقاط الذى يطارده في بطولة الدوري منذ الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد حيث خسر من الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم تعادل سلبيًا مع سموحة فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

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