اخبار الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 25 ديسمبر 2019 في مصر.. أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال

اخبار الطقس غدا الأربعاء 25-12-2019 في مصر





أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وقالت الأرصاد أن الطقس غدًا مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، وطقس معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.





أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال في طقس الغد

