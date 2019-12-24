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اخبار الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 25 ديسمبر 2019 في مصر.. أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:53 ص
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اخبار الطقس غدا الأربعاء 25-12-2019 في مصر
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وقالت الأرصاد أن الطقس غدًا مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، وطقس معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال في طقس الغد
وأضافت الأرصاد أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستتكاثر على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون عزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية والرياح نشطة على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
درجات الحرارة غدًا الأربعاء 25-12-2019 في مصر
ونشرت الأرصاد درجات الحرارة غدًا في مناطق جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نقدم لكم جدول عن درجات الجرارة غدًا الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019 في مصر.
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|السواحل الشمالية الغربية
|18
|14
|السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء
|18
|13
|الوجه البحري والقاهرة
|18
|11
|جنوب سيناء والغردقة
|22
|14
|شمال الصعيد
|19
|8
|جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين
|22
|12
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