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اخبار الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 25 ديسمبر 2019 في مصر.. أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:53 ص
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طقس ممطر
طقس ممطر
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اخبار الطقس غدا الأربعاء 25-12-2019 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وقالت الأرصاد أن الطقس غدًا مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، وطقس معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال في طقس الغد

وأضافت الأرصاد أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستتكاثر على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون عزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية والرياح نشطة على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

درجات الحرارة غدًا الأربعاء 25-12-2019 في مصر

ونشرت الأرصاد درجات الحرارة غدًا في مناطق جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نقدم لكم جدول عن درجات الجرارة غدًا الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019 في مصر.


المدينةالعظمىالصغرى
السواحل الشمالية الغربية1814
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء1813
الوجه البحري والقاهرة1811
جنوب سيناء والغردقة2214
شمال الصعيد198
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين2212
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