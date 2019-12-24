بعد نجاح فيلمه الأخير "Drive".. أنوج جاين في انتظار عرض فيلمه الجديد في 2020





وقال أنوج، سعيد بعودة التعاون مرة اخري مع نفس الشركة التي قدمت معها عملي الاول عام 2017، وبسببها حصلت علي العديد من الجوائز خاصة عدما عرض في العديد من المهرجانات وكان اولها مهرجان Qflix الدولي للأفلام في فيلادلفيا، نال الفيلم إعجابًا كبيرًا بعد عرضه وترشيحه في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية وعدد من الجوائز، كما أنه كان السبب في مشاركتي في فيلم DRIVE والذي يعرض حاليا علي Netflix منذ الاول من نوفمبر الماضي ومتاح حاليا على موقع Amazon Prime في الولايات المتحدة وبريطانيا".



يذكر أن أنوج، لعب دور محوري في فيلم Drive الذي تم إنتاجه تحت إنتاج دارما إنتاج كاران جوهر وإخراج المخرج الشهير تارون مانسوخاني، وشاركه في البطولة كل من سوشنات سينج راجبوت وجاكلين فيرناندز، كما انه يستعد خلال الفترة القادمة لتقديم فيلمين قصيرين.

انتهي الممثل الهندي أنوج جاين من تصوير دوره من الفيلم الدرامي الجديد Vidhann مع المخرج مانجو راج، والذي سيعرض اوائل عام 2020، وهو من انتاج Hasya Chikitsak Prastui وهي نفس الشركة التي تعاون معها من قبل في فيلمه الروائي المستقل AVSAR وحصل بسبب هذا العمل علي جائزة أفضل ممثل في مهرجان ملبورن سيتي للسينما المستقلة لعام 2018، كما ترشح لنفس الجائزة في مهرجان مونتريال السينمائي بكندا.