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محمد نشات: "برنامجي الجديد سياسي بيسجن وهنتحبس كلنا"

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:36 ص
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محمد نشأت
محمد نشأت
كريم هاشم
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يستعد الإذاعي محمد نشأت، للدخول في تجربة جديدة من خلال برنامج جديد يذاع على شبكة تلفزيون النهار.

 

وقال "نشأت" في تصريح خاص لـ"الـفجر الفني" أن برنامجه الجديد سيبدأ في مطلع يناير المقبل، وهو برنامج توك شو "سياسي ساخر".

 

واستكمل "نشأت" مداعبًا أن هذا البرنامج من نوعية البرامج التي تحدث جدلًا كبيرًا قالاً: "برنامج بيسجن وهنتسجن كلنا.

 

يذكر أن "نشأت هو مقدم برنامج، "افصل واسمع"، على إذاعة 9090 وذلك بعد تقديمه برنامجً لمدة عامين ونصف، قبل انتقاله إلى البرنامج الصباحي.


وعن العمل المسرحي شارك محمد نشات في مسرحية "قهوة سادة" من إخراج خالد جلال وكان أول عمل فني يشارك من خلاله والذي كان سببًا في إنطلاق العديد من المواهب في المسرح والتلفزيون.

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محمد نشات

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