يلا شووت MATCH zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك قناة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهة قوية ومصيرية، أمام نظيره الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة العاشرة، لبطولة الدوري الممتاز.













وستقام المباراة غدا الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على ستاد السلام، ومن المقرر أن تبث المباراة على قناتي أون سبورت وتايم سبورت، كما سيقدم "يوروسبورت عربية" بثا مباشرا للمباراة، وسيتم نشر الرابط الخاص بالبث قبلها بوقت كافٍ.





























وخاض لاعبو الفريق تدريباتهم الجماعية اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون، على توجيه بعض التعليمات الهامة للاعبي الفريق، وطالبهم بضرورة تنفيذ المطلوب من كل لاعب والتريز في دوره فقط.













وحذر كارتيرون، جميع اللاعبين بأنه لن يقبل بأي تقصير داخل الملعب، خلال الفترة المقبلة، والعودة إلى طريق الانتصالات من خلال بوابة الانتاج الحربي.













وأعلن المدرب الفرنسي القائمة التي دخلت معسكرًا مغلقا استعدادا للمباراة وضمت كلا من: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمى، ومحمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – إسلام جابر – محمود الونش – حازم إمام في خط الدفاع، وطارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – كريم بامبو – مصطفي فتحي في خط الوسط، ومصطفي محمد – عمر السعيد في خط الهجوم.













أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات غداً الثلاثاء 24 ديسمبر فى الدورى المصرى الممتاز .





وجاء الاعلان على النحو الاتى :





مباراة الإنتاج الحربى والزمالك الحكم أحمد الغندور ويعاونه أحمد توفيق وشريف عبد الله.. ومبروك نبيل حكما رابع





مباراة طنطا وأسوان الحكم محمود البنا و يعاونه كريم مهيا وتامر سمير.. ومحمد علاء هاشم حكما رابعا.





مباراة إف سى مصر ومصر للمقاصة الحكم محمد يوسف ويعاونه أحمد لطفى ومصطفى حسن.. ومحمد الشناوى حكما رابعا.