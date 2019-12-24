طوارئ في القاهرة استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد ورأس السنة

أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة والإشغالات في محيط الكنائس استعداداً لاحتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وكذلك رفع كفاءة الشوارع المحيطة بها والتركيز على أعمال التجميل بها كقص الأشجار ودهان الأرصفة والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة، ورفع أي مخلفات متراكمة في مناطق الاحتفالات وحول دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها.



وطالب المحافظ رؤساء الأحياء، كل في حيه التنسيق مع مأمور قسم الشرطة وذلك لوضع خطة لتأمين محيط الكنائس ودور العبادة المسيحية مشددا على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية بالتعاون مع قوات الأمن.



وكما طالب بالتنسيق مع رجال المرور لرفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعياً بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.

