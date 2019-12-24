عبدالناصر حميدة وكيلا لوزارة الصحة بالغربية



جاء هذا القرار خلفا للدكتور عبدالقادر كيلاني وكيل وزارة الصحة بالغربية، الذي بلغ السن القانوني للمعاش أوائل شهر ديسمبر الجاري.

أصدرت وزارة الصحة قرارا، اليوم الثلاثاء، بتكليف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، للعمل وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة الغربية.