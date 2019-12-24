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الطرق الصوفية تعلن مفاجآت الليلة الختامية لمولد الحسين

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:41 ص
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مولد الحسين
مولد الحسين
محمود الجلاد
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قال الدكتور عبدالله الناصر حلمي، أمين اتحاد القوى الصوفية، إن اليوم الثلاثاء، تحتفل الطرق الصوفية بالليلة الختامية، مشيرا إلى أن الطرق، حاضرة وممثلة في شادر خلف مسجد الحسين، تشارك فيها ٨٠ طريقة، منها البرهامية، والبيومية، والأحمدية المرازقة، وغيرها.

وأضاف "حلمي"، في تصريحات إلى "الفجر"، أن: "الخدمات شغالة وجيدة والإنشاد شغال، وسيحي الليلة الشيخ محمد التهامي، أخو المنشد محمود التهامي، نجل الشيخ ياسين التهامي.

وأشار إلى أن الطريقة الرفاعية، نظمت شادرا، ألقى فيه الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي، مجموعة محاضرات.

وأشار إلى أن الأمن منتشر بغزارة حول مسجد الحسين، وأنه في نهاية اليوم، سيحضر السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ الطريقة الصوفية.

ومن ناحيته، قال الشيخ طارق الرفاعي، شيخ الطريقة الرفاعية، إن الاحتفال تم بإقامة الحضرة المعتادة سنويًا، من حيث الأذكار والأدعية والابتهالات وقراءة القرآن، ويشهد الآلاف من محبي آل البيت وأتباع الطرق الصوفية في مصر والعالم العربي والإسلامي.
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