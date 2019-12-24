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بعد السقيع والبرودة.. أخبار الطقس والأرصاد تتصدر "ترند" جوجل

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:36 ص
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الأرصاد
الأرصاد
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تصدرت أخبار الطقس والأرصاد، "ترند" جوجل مصر، بعد التقبلات المناخية، في الأيام الماضية، وبعد تداول توقعات الهيئة العامة للأرصاد بشأن الاضطرابات والأمطار المتوقعة هذا الأسبوع.

طقس الأيام المقبلة

وساد في الأيام الماضية طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، وتقدم "الوطن" حالة الطقس المتوقعة اليوم على مصر وبعض البلدان العربية، وفقًا للهيئة المنوطة بإصدار توقعات الطقس على البلاد.

بيان هيئة الأرصاد

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها الرسمي عبر الموقع الإلكتروني عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا ويصل لحد الصقيع على المزروعات بوسط سيناء.

أمطار وسحب

وتابعت: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة وتكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية".

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وقال مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين: "البلاد ستشهد تقلبات على مستوى الأحوال الجوية، اعتبارًا من غدٍ، معتبرًا أن ذلك أمرًا عاديًا قياسًا لهذه الفترة من كل عام".





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درجات الحرارة الأرصاد اخبار الطقس

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