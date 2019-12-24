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محافظ المنوفية يستجيب لعدد من شكاوى المواطنين

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:41 ص
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اللقاء
اللقاء
أحمد الباهي
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التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على مدار يومين، عددا من المواطنين؛ لبحث مشاكلهم وشكواهم، حيث كلف المحافظ مدير المتابعة بالديوان العام، بفحص طلب أهالي عزبة الإصلاح الزراعي بأبو عوالي بجريس مركز أشمون، يلتمسون فيه إنهاء الإجراءات الخاصة بمشروع مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي، وعرض الموقف كاملًا؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتخفيف المعاناة عن أطفال القرية.

كما كلف المحافظ، مدير إدارة التخطيط العمراني بإعادة فحص شكوى مواطن، يتضرر من عدم استخراج رخصة بناء لقطعة أرض قام بشرائها والعرض عليه، وكذلك المستشار القانوني للمحافظة بفحص شكوى مواطن، يتضرر من قيام أحد الأشخاص بالتنازع معه على ملكية محل بحي غرب شبين الكوم، والعرض عليه شخصيًا في حضور الشاكي مع الاستعانة بحي غرب والفحص السابق للشكوى.

وأمر المحافظ، بعمل خطابات لمدير إدارة المرور بخصوص مواطن يتضرر من بيعه لسيارة نقل وعدم قيام المشترى بنقل الملكية مما يعود بالضرر عليه من حيث إسناد المخالفات المرورية والضرائب عليه، وخطاب لرئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، بشأن دراسة عمل عداية دفع واستقبال وربط المناطق على المحطة القائمة بقرية جروان لخدمة أهالي القرية.

كما وجه المحافظ، شكوى مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يلتمس توفير فرصة عمل لإعانته على تحمل أعباء المعيشة إلى مدير مديرية القوى العاملة لإيجاد فرصة عمل للمواطن في إحدى شركات القطاع الخاص بنسبة 5%.
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