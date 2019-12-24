



تتوقع الأرصاد الجوية أن البلاد يسودها طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مستقر على الجنوب، وشديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تكون حول معدلها الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام، خصوصا وأننا في فصل الشتاء الذي يتميز بالتقلبات الجوية.





وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال مصر يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.





وعن الرياح، قالت الأرصاد الجوية إنها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، مؤدية لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.













الأرصاد الجوية: طقس اليوم مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا ودرجة الحرارة حول المعدل