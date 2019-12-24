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4 قتلى بينهم طفلان جراء قصف روسي في إدلب

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:32 ص
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قصف روسي
قصف روسي
وكالات
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قُتل 4 مواطنين نازحين على الأقل، بينهم سيدة وطفلان، جراء قصف جوي نفذته طائرات حربية روسية استهدف مدرسة في قرية جوباس بأطراف بلدة سراقب في ريف إدلب الشرقي بسوريا

 

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات النظام اقتربت من الأوتوستراد الدولي حلب-دمشق، الذي يمر من مدينة معرة النعمان، لتصبح المسافة الفاصلة عنه نحو 4 كيلومترات.

 

وكانت قوات تابعة لجيش النظام السوري، حاصرت النقطة التركية في بلدة الصرمان شرق معرة النعمان بريف محافظة إدلب. وفق ما نقلت وسائل إعلام عن مصدر عسكري في جيش النظام.

 

واستعادت قوات النظام السوري، السيطرة على عشرات البلدات والقرى في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا من قبضة الفصائل المسلحة بعد أيام من المعارك العنيفة، ما أثار موجة نزوح كبيرة لآلاف المدنيين، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد.

 

ويجعل التقدم الأخير لقوات النظام وحليفتها الروسية على مقربة من السيطرة على أكبر تجمع سكاني في آخر معاقل المعارضة في سوريا.

 

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "هذه محاولة للاقتراب من معرة النعمان".

 

وفرّ الآلاف من سكان المدينة الواقعة في جنوب إدلب خشية تقدم القوات السورية أكثر، على ما شاهد صحافي في وكالة فرانس برس في المكان.

 

وقال المرصد، ومقره بريطانيا، لكنه يعتمد على شبكة واسعة من المراسلين على الأرض، إنّ أكثر من 30 ألف شخص أجبروا على النزوح خلال الأيام القليلة الفائتة، نقلًا عن قناة العربية.

 

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الكلمات المفتاحية

قصف روسي سوريا جنوب إدلب ادلب

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