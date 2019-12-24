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الأهلي يعلن بقاء عمار حمدي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:19 ص
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عمار حمدي
عمار حمدي
علي نبوي
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أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة رحيل عمار حمدي وصلاح محسن لاعبا الفريق الأحمر في يناير المقبل.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية عبر برنامج مع شوبير :"عمار من الأسماء المطروحة للبقاء في الفريق ولا يوجد أي غبار على ذلك".

وأضاف :"ليس لي علاقة بأي أحد يقدم عرضًا أو يتحدث عن ضم اللاعب كل هذه الأمور نضعها على رأسنا، ولكن ما يهمنا هو مصلحة النادي".


وزاد :"من رأي أن عمار سيكون له دور في الفترة المقبلة، وأنا أصمم أنا لا زلنا في بداية الموسم، ولم نفعل أي شئ تمامًا، فالحسم يكون في النصف الثاني من الموسم".


وواصل :"الأقرب هو استمرار عمار حمدي مع الأهلي، أما عن صلاح محسن فسيكون هناك جلسة مع فايلر عقب مباراة بلاتينيوم لمعرفة احتياجات الفريق والعروض المقدمة للحصول على خدمات بعض اللاعبين في الفريق، ونبدأ في النظر لمصلحة النادي واللاعب".


وأتم :"فكرة البيع ليست واردة بالنسبة لنا، نفكر في الإعارات إلا إذا كان العرض مغري جدًا".
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نادي الاهلي عمار حمدي صفقات الاهلي الدوري المصري الاهلي

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