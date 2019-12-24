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كريم العمدة: معدل النمو هو الأعلى منذ 10 سنوات

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:14 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع معدل النمو في مصر إلى 5،6% يعني وجود نشاط اقتصادي في كل قطاعات الأساسية للاقتصاد المصري، فضلا على أنه يعني أن كل المنتجات التي تنتجها الدولة زاد حجمها عن العام الماضي.

وأشار "العمدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن معدل النمو الحالي هو الأعلى منذ 10 سنوات تقريبا، وهو الأعلى على مستوى أفريقيا، منوها بأن هناك تراجع في حجم عجز الموازنة إلى 8،4%.

وأوضح أن مصر كانت تعاني من وجود عجز في الموازنة خاصة في آخر 4 سنوات، حيث كان يصل إلى 12%، ولكن الوضع الآن يتغير، ومعدل العجز بدأ يتراجع، وهناك توقعات أن يصل إلى 5%.
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