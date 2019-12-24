Advertisements
Advertisements
Advertisements

نيبال تعتقل 122 صينيا بسبب جرائم الإنترنت والاحتيال المصرفي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:12 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
أعلن مسؤولون اليوم الثلاثاء أن الشرطة في نيبال احتجزت 122 مواطنًا صينيًا في أكبر حملة على الجريمة من جانب الأجانب الذين يدخلون البلاد بتأشيرة سياحية.

وقال رئيس الشرطة في العاصمة كاتماندو أوتام سوبيدي إن 122 من الرجال والنساء الصينيين اعتقلوا في مداهمات يوم الاثنين عقب معلومات تفيد بأنهم شاركوا في أنشطة مشبوهة.

وقال سوبيدي إن الصينيين يشتبه في ارتكابهم جرائم الإنترنت واختراق أجهزة الصراف الآلي للبنوك، مضيفًا أنهم محتجزون في مختلف مراكز الشرطة وتم حجز جوازات سفرهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وأضاف "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها احتجاز الكثير من الأجانب بسبب أنشطة إجرامية مشتبه بها".

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين بالسفارة الصينية للتعليق لكن ضابط شرطة كبير اخر "هوبندرا بوجاتي" قال أن السفارة على علم بالغارات وأيدت اعتقال المشتبه بهم.

ويُحتجز الصينيون بانتظام في البلدان الآسيوية للاشتباه في تورطهم في أنشطة غير قانونية مختلفة، وغالبًا ما تنطوي على عمليات احتيال في الصين.

وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات في الفلبين 342 عاملًا صينيًا في مداهمة لعملية لعب القمار الغير المرخصة.

في سبتمبر، ألقت الشرطة القبض على خمسة مواطنين صينيين بتهمة سرقة الأموال من خلال اختراق أجهزة الصراف الآلي للبنوك. كما تم اعتقال مواطنين صينيين من الذهب المهرب هذا العام.

وقعت نيبال والصين معاهدة حول المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية خلال زيارة قام بها الرئيس شي جين بينغ لنيبال في أكتوبر.

وقامت الصين بزيادة استثماراتها في نيبال في السنوات الأخيرة في مجالات مثل الطرق ومحطات الطاقة والمستشفيات.

وزار أكثر من 134000 سائح صيني نيبال بين يناير وأكتوبر من هذا العام، بزيادة 9.2 في المئة عن نفس الفترة من عام 2018، وفقا لبيانات مجلس السياحة النيبالي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نبيال الصين اتفاقية تبادل مجرمين

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم أول صفقاته الشتوية

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق رسمى من "الكهرباء" على توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| صعوبات ومفاجآت تهدد حياة محمد صلاح.. 2019 تضعه في ورطة عام 2020

منذ حوالي 8 ساعات

الكهرباء تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن القراءات الخطأ للعدادات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سارة نخلة ترفع قضية خلع من زوجها أحمد عبد الله محمود

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ حوالي 15 ساعة

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

"يلا كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIMEرابط ماتش الزمالك

الآن

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

منذ حوالي 13 ساعة

طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة ليلا.. وأمطار غزيرة ورعدية

منذ حوالي 3 ساعات

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ حوالي 20 ساعة

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ يوم

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ يوم

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

قبل بداية 2020.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد

منذ يومين

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

الصين تمنع أمريكيين من المغادرة بسبب "جرائم اقتصادية"

مقتل وزير السياحة النيبالي في تحطم مروحية

الصين: المواطن الكندي محتجز لارتكابه جرائم تتعلق بالمخدرات

الهند ونيبال تطلقان خط أنابيب النفط الأول عبر الحدود في جنوب آسيا

الرئيس الصيني يحذر من محاولات تقسيم البلاد

منغوليا تعتقل 800 صيني على خلفية التحقيق في جرائم الإنترنت

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
02:15 م

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

06:45 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

11:15 م

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

06:56 م

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

09:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status