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إطلالة صادمة لكاردي بي أثناء تسوقها لأعياد الكريسماس

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:11 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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نجح عدد من المصورون في التقاط صورا لمغنية الراب كاردي بي، أثناء تجولها بمدينة لوس أنجلوس للتسوق لموسم أعياد الكريسماس.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية هذه اللقطات التي ظهرت بها كاردي بي بدون مكياج بشكل كامل، وكان من الصعب التعرف عليها لاختلاف ملامح وجهها بشكل كبير.

وتستعد كاردي لموسم سينمائي حافل خلال العام القادم، بعد الإعلان عن انضمامها لأبطال فيلم فاست اند فيريوس fast and furious 9.

وذلك بعد ان نشر النجم فان ديزل على حسابه الخاص على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو، ظهر خلاله برفقة كاردي بي خلال تصوير المشاهد الأخيرة من الفيلم في المملكة المتحدة.

وذكر موقع "بيللبورد" أن كاردي بي ظهر عليها الإرهاق وكأنها انتهت للتو من تصوير أحد مشاهد الأكشن من ضمن أحداث فيلم فاست اند فيريوس fast and furious 9.

وكشف الموقع، أنه أثناء ظهور سابق لها في برنامج التوك شو الشهير "الين ديجينيريس ellen degeneres"، ذكرت نجمة موسيقى الراب الشهيرة "كاردي بي"، انها ستظهر في فيلم "بلوك بوستر" شهير آخر بقدر شهرة فيلم fast and furious لكنها لم تذكر أي تفاصيل عنه سواء عنوانه أو أبطاله.

وتضم سلسل أفلام fast and furious ثمانية أجزاء طرحو بصالات العرض السينمائية على مدار 18 عام، حيث طرح الجزء الأول من السلسلة في عام 2001.

وكان للمخرج جاستن لين نصيب الأسد بإخراجه لأكبر عدد من الأجزاء ضمن هذه السلسلة، حيث كل من فيلم fast and furious6 وfast and furious 5 وfast and furious:Tokyo drift وfast and furious 1، وسيكون هو أيضا مخرج الجزء التاسع المرتقب من السلسلة الشهيرة.

وسيكون الجزء التاسع من أفلام fast and furious، من تصوير المصور السينمائي "ستيفين اف ويندون"، ومن إنتاج فين ديزل وكلايتون تاونسند وكريس مورغان.

ويبقي فين ديزل في دور البطولة للفيلم حيث يجسد شخصية "دومنيك توريتو"، وذكر موقع "بيللبورد" أن شركة الإنتاج السينمائي "يونيفرسال" ستطرح الفيلم بصالات العرض السينمائي في تاريخ ٢٢مايو عام ٢٠٢٠ المقبل.

وشارك في بطولة الفيلم بجانب النجم فين ديزل، النجمة الكبيرة ميشيل رودريغز التي جسدت شخصية في الفيلم باسم "ليتي كورتيز" والنجم الأسمر تيريس جيبسون الذي يجسد في الفيلم شخصية باسم "رومان بيرس" والنجمة جوردانا بروستر التي تجسد شخصية في الفيلم باسم "مايا توريتو"، والنجمة تشارليز ثيرون التي تجسد في الفيلم شخصية الشر باسم "سايفر" والنجم كريس بريدجيس الذي يجسد في الفيلم شخصية باسم "تاج باركر" والنجمة نتالي امانويل، الشهيرة بدورها في مسلسل "صراع العروش"، والتي تجسد بالفيلم شخصية باسم "رامزي" والنجمة البريطانية القديرة هيلين ميرين التي جسدت بالفيلم شخصية باسم "ماجدلين شو"، والنجم مايكل بوكر الذي يجسد بالفيلم شخصية باسم " بودي"، وأيضا النجم جيسون ستيثم الذي جسد بالفيلم في أجزاءه السابقة شخصية باسم "أيان شو".

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