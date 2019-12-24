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حريق شقة سكنية في المنيب.. والدفع بسيارات الإطفاء

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:04 ص
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أرشيفية
أرشيفية
نورهان ممدوح
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اندلع حريق هائل داخل شقة سكنية في المنيب دون إصابات، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة عليه، دون إصابات، بعد انتقال سيارات الإطفاء لموقع الحادث.

يذكر أن غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة في منطقة المنيب، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
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