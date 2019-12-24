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عاجل.. انفجار أسطوانة غاز في أسرة كاملة بالشرقية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:03 ص
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أسطوانة غاز
أسطوانة غاز
إسلام علي
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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحد بينهم طفلين، بمحافظة الشرقية، بحروق متعددة بأنحاء الجسد، نتيجة انفجار أسطوانة غاز بالمنزل، وتم نقلهم إلى مستشفى الأحرار، وإخطار نيابة مركز الزقازيق، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة الزقازيق، بنشوب حريق بمنزل بناحية عزبة صفية التابعة لقرية بهنباي، وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلين، وذلك نتيجة تسريب الغاز بالمنزل وإنفجار أسطوانة الغاز، وتم السيطرة على الحريق، ونقل المصابين إلي مستشفي الأحرار لتلقي الإسعافات الأولية.
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