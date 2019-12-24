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الطفل الباكي يؤازر فريق دمنهور خلال مواجهة الرجاء

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:01 ص
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بوابة الفجر
محمد الشريف
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حرص الطفل مهند مشجع فريق دمنهور علي التواجد في مران فريق دمنهور، وتشجيعهم قبل مواجهة فريق الرجاء ضمن منافسات دوري القسم الثاني.

وحظى الطفل بترحيب كبير من لاعبي دمنهور و الجهاز الفني ومجلس الإدارة.

وكان مهند مشجع دمنهور قد في دخول مهند في نوبة بكاء شديدة، خلال مباراة المنصورة الأخيرة التي خسرها دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لحبه وعشاقه الكبير لنادي دمنهور .

ووافق مجلس أدارة دمنهوربرئاسة أيهاب عبدالله علي أصطحاب مهند في الأتوبيس الخاص  بالفريق ،لمشاهدة مباراة الرجاء بمدينة مطروح ، ومؤزارة الفريق البحرواي بناء علي رغبته.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لنادي دمنهور بقيادة كمال فريد قد جلسة تحفيزية خاصة مع لاعبى الفريق الأول طالبهم بالتركيز و تقديم الأداء الرجولي خارج ملعبهم أمام الرجاء عصر الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.

وطلب رؤوف الحوشي المشرف العام علي الفريق البحراوي، من جميع اللاعبين التركيز فقط فيما هو قادم من أجل تعويض الهزائم الأخيرة والعودة من جديد إلي أجواء المنافسة بالمجموعة الثالثة وذلك يحتاج إلى مزيد من الجهد والإصرار للوصول إليه.
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