5 ملايين جنيه لإنشاء مول تجاري وشهر عقاري بالعاشر (صور)





وأكد أن ذلك ضمن المرحلة الثالثة بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، حيث تم تسليم الدور الأول بالمول "علوي" إلى مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل، لعمل مقر جديد متطور للشهر العقاري بمدينة العاشر من رمضان، وذلك على مساحة 1000 متر مربع، بتكلفة 5 ملايين جنيه.

أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، الانتهاء من بناء المول التجاري الجديد بين الحي الخامس عشر والسادس عشر بالمدينة.