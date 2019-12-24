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اخبار الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 في مصر.. الارصاد: طقس الليل شديد البرودة وأمطار على القاهرة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:59 ص
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طقس ممطر
طقس ممطر
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الارصاد تحذر من طقس اليوم

كشفت الارصاد الجوية عن اخبار الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وقالت الارصاد إن طقس اليوم معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الارصاد: أمطار على القاهرة

وتابع خبراء الارصاد، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستتاكثر على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية مناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية.

وقالت الارصاد إن الرياح الجنوبية الغربية ستنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24/12/2019 في مدن ومحافظات مصر

وأعلنت الأرصاد عن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24/12/2019 في مدن ومحافظات مصر، وأيضًا درجات الحرارة اليوم في بعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية، وفيما يلي نستعرض معكم جدول عن درجات الحرارة اليوم في كافة أنحاء مصر.

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة1220
شبين الكوم1120
طنطا1120
دمنهور1220
الإسكندرية1221
بلطيم1220
مطروح1218
السلوم1118
سيوة819
بورسعيد1421
دمياط1321
الزقازيق1221
الإسماعيلية1222
السويس1322
العريش1023
رفح921
رأس سدر1023
نخل-121
نويبع1523
طابا1322
كاترين218
الطور922
شرم الشيخ1626
الغردقة1124
مرسى علم1225
الفيوم821
بني سويف821
المنيا521
أسيوط622
سوهاج722
قنا822
الأقصر823
أسوان823
أبو سمبل922
الوادي الجديد522
شلاتين1928
أبو رماد2027
حلايب2026
رأس حدربة2126

بيان الارصاد الجوية عن اخبار الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24/12/2019 في مصر، ودرجات الحرارة اليوم في بعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية.
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