اخبار الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 في مصر.. الارصاد: طقس الليل شديد البرودة وأمطار على القاهرة

الارصاد تحذر من طقس اليوم





كشفت الارصاد الجوية عن اخبار الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وقالت الارصاد إن طقس اليوم معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.





الارصاد: أمطار على القاهرة





وتابع خبراء الارصاد، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستتاكثر على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية مناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية.





وقالت الارصاد إن الرياح الجنوبية الغربية ستنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.





درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24/12/2019 في مدن ومحافظات مصر





وأعلنت الأرصاد عن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24/12/2019 في مدن ومحافظات مصر، وأيضًا درجات الحرارة اليوم في بعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية، وفيما يلي نستعرض معكم جدول عن درجات الحرارة اليوم في كافة أنحاء مصر.





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 12 20 شبين الكوم 11 20 طنطا 11 20 دمنهور 12 20 الإسكندرية 12 21 بلطيم 12 20 مطروح 12 18 السلوم 11 18 سيوة 8 19 بورسعيد 14 21 دمياط 13 21 الزقازيق 12 21 الإسماعيلية 12 22 السويس 13 22 العريش 10 23 رفح 9 21 رأس سدر 10 23 نخل -1 21 نويبع 15 23 طابا 13 22 كاترين 2 18 الطور 9 22 شرم الشيخ 16 26 الغردقة 11 24 مرسى علم 12 25 الفيوم 8 21 بني سويف 8 21 المنيا 5 21 أسيوط 6 22 سوهاج 7 22 قنا 8 22 الأقصر 8 23 أسوان 8 23 أبو سمبل 9 22 الوادي الجديد 5 22 شلاتين 19 28 أبو رماد 20 27 حلايب 20 26 رأس حدربة 21 26