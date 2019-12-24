kora on line| مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي live kora بث مباشر yalla shoot





مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر ديسمير الجاري، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز، مباشر في نقل مباشر وحصري اليوم بجودة عالية من خلال موقع الفجر الرياضي.













مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز، ويمكن متابعة المباراة في نقل مباشر وحصري أون لاين عبر موقع الفجر الرياضي، بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر البث المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب مباشر.





مشاهدة مباراة الزمالك

بث مباشر مباراة اليوم الزمالك، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 14نقطة، ومن المقرر أن يلتقى بنظيرة الإنتاج الحربي، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة عالية عبر موقع الفجر الرياضي .





مشاهدة مباراة الإنتاج الحربي

بث مباشر مباراة اليوم الإنتاج الحربي، حيث يحتل المركز السادس برصيد 14 نقطة، ومن المقرر أن يلتقى بنظيرة الزمالك، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة عالية عبر موقع الفجر الرياضي.





موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي الدوري المصري الممتاز

الساعة 07:30 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 08:30 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 08:30 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 08:30 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 08:30 مساء بتوقيت فلسطين.









الانتاج الحربي Vs الزمالك.

البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 10).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 .

الملعب : استاد السلام .

المعلق : حاتم بطيشة .





موعد المباراة :

8:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:30 مساءاً بتوقيت مصر .

7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:30 مساءاً بتوقيت العراق .

7:30 مساءاً بتوقيت السودان .

8:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:30 مساءاً بتوقيت تونس .

6:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.