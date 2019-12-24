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7 دروس يجب تعلمها في الحياة لتصبح ناجحًا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:48 ص
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بوابة الفجر
منار طارق
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دون شك، يرغب كل منا في أن يصبح ناجحًا في الحياة. نفهم أن النجاح والسعادة هم اختيارتنا. النجاح هو راحة البال، والتي هي نتيجة مباشرة لرضا الذات في معرفة أنك بذلت قصارى جهدك لتصبح الأفضل.

النجاح هو موقف.. يتطلب النجاح أقصى جهد. إنه حالة ذهنية تضفي عليك راحة البال. ويجب ملاحظة التركيز على "الذات" في الرضا عن النفس. لا ينبغي تحديد نجاحك أبدًا بموافقة الآخرين أو اشادتهم. إذا كان الأمر كذلك، فستعيش حياة مخيبة للآمال للغاية.

ألقِ نظرة الآن على الدروس السبعة التالية لحياة ناجحة.

1-عش يومك بمرح
ستكون هناك حالات صعود وهبوط، لكن هذا لن يثبطك. اذا فشلت في شيء ما، تعلم من الدروس. الحياة عبارة عن رحلة لا وجهة
2-ضع اهدافا
لتكون ناجحًا في كل ما تفعله، يجب أن تكون لديك أهداف وتفكير على المدى الطويل. اصنع أهدافك وخطط لنفسك طوال الوقت. خطط لأهداف يومي وأسبوعية وشهرية وسنوية. أثناء قيامك بذلك، تذكر أنه يجب عليك التوصل إلى طرق لتحقيقها.
3- تعزيز التنمية الشخصية والمهنية
في الحياة، لا يستطيع أحد النجاح بمفرده. انظر إلى حياتك،ستجد شخص ما أمسك يدك وأمن بك. لقد حان الوقت لتعزيز التنمية الشخصية والمهنية لشبابنا.
4- الصبر
تعلم ممارسة الصبر في كل ما تفعله. مارس ضبط النفس لتأخير الإشباع أو انتظار النتائج. الأشياء الجيدة تأتي لأولئك الذين ينتظرون. وفي معظم الأوقات، يكون الانتظار مفيدًا. تعلم أن تأخذ وقتك ويكون الانضباط في انتظار الوقت المناسب.
5- تجنب المماطلة
بمجرد أن تبدأ، استمر في الطريق إلى هدفك! تجنب المماطلة حتى لو كانت المهمة التي تنتظرك غير سارة. تأكد من الاحتفاظ بقائمة من المهام المعقولة التي يجب عليك إنجازها لأن هذا يساعدك على الاستمرار في التركيز وتجنب الشعور بالإرهاق.
6- اعرف قدر نفسك
تعلم كيف تقدر مكانك في رحلتك، حتى لو لم تكن في المكان الذي تريده. تذكر أن كل وقت يخدم غرضًا ويخلق فرصًا للتفوق. لذا عش كل فترة واستفد منها.
7. احتضن دائمًا أخطائك
تجعلنا الأخطاء أفضل حالًا في المستقبل. إنها محفز يجعلنا نتقدم. إنها علامة على شجاعتك في المحاولة.
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دروس لحياة ناجحة النجاح و السعادة الطريق لحياة ناجحة

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