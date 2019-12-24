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الأرصاد تكشف تفاصيل اخبار الطقس.. هذا ما سيحدث خلال الساعات المقبلة!

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:30 ص
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حالة الطقس
حالة الطقس
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بعد تحذيرات الأرصاد الجوية من حالة الطقس الغير مستقرة اليوم الثلاثاء الموافق 24/12/2019، ننشر لكم اخبار الطقس خلال الساعات المقبلة، وفقا لما أكدته الأرصاد الجوية في بيانها.

اخبار الطقس
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس بداية من الثلاثاء وحتى الجمعة، تشهد حالة من الاستقرار، ويسود البلاد طقس متقلب، يشهد رياح شديدة وأتربة، متوقعة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار التي تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وحذرت الأرصاد الجوية القائمين بأعمال الملاحة؛ حيث تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية والطقس يكون مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، ويشهد صقيع مع دخول الليل.

حالة الطقس في القاهرة

أشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس في القهرة تكون غير مستقرة، وخلال الساعات المقبلة، تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة ويميل الطقس للبرودة ليلا.
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