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الطالع الفلكي الثّلاثَاء 24/12/2019..دِيكورَات مَنْزِلَكْ!

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:36 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد يسري
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*القمر فى الرّبع الرّابع ،  القمر فى القوس.
**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 22 ديسمبر - 20 يناير.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج القوس من  16 ديسمبر - 14 يناير.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة القلب من 20 ديسمبر - 1 يناير.

اليوم 15 كهيك قبطى ، 24 كانُون أوّل رُومى، 27 رَبيعٍ الثّانى ،ميمُون للغاية.

قال الحكيم المصرى: (نفسى أدخل البيت ألائيها لابسة فستان حلو ومسرّحا شعرها)-حترجع حتلائى فالبيت ميرفت أمين.(عادل إمام من فيلم رجل فقد عقله-1980)

*القمر فى القوس "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*(الشمس فى الجدى تُثلث أورانُوس فى الثّور- غربيّاً - ترُوبيكال سِيسْتِمْ)
الشمس فى الجدى تقوم باتصال تثليث (كوكبان بينهما 120 درجة) مع أورانُوس فى الثّور، التثليث إتصال قوى ويعنى أن الكوكبيْن يعملان بتحالف مع بعضهما البعض بصورة مُمتازة وهو أكثر قوّة من إتصال التسديس (كوكبان بينهما 60 درجة) يكون هذا التثليث فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الحادية عشرة و 43 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟

أورانوس يعنى كسر الروتين وتقديم شيئ جديد قد يبدو غير مُستساغ للوهلة الأولى ثم لايلبث الناس أن يلهثو خلفه ، صَرْعَة مُوضَة أو تقليعة لتسريحة شعر أو مُنتَجْ جديد ، أزياء جديدة قد تبدو غير مقبولة لكنّ الموضة تعنى كسر الأنماط المُعتادة لنشعر أننا نُجرّب الجديد ، عمل نيولوك جديد لتكسر الصورة النمطيّة المُعتادة لنفسك فى عيون الآخرين لتجذب زوجتك/زوجك فتحرّك المياه الراكدة أو تُرمّم علاقة عاطفيّة على وشك السقوط من أعلى قمة جبل برج الجدى ، هذا الإتصال الفلكى مفيد لتُثبت نفسك/الشمس كفنان رسّام أو نحّات أو مُصمم أزياء أو مجوهرات موهوب مُتميّز عن غيرك، إعادة تنظيم ديكورات منزلك بما فى ذلك أسلوب أداء الواجب الزوجى لتُحافظ على السعادة  فعش الزوجيّة لايكون هادئاً من الخارج إلا إن كان صاخباً من الداخل.


*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: البداية الصحيحة تعنى إنهاء نصف الطريق ، هذا يعنى أن تُدقّق فى صغائر الأمورفى عملك مهما بدت تافهة فمنها يأتى الفشل، لتوفرالوقت والجهد.

برج الثور: وجهك المُبتسم الذى تُعَامِل به النّاس لم يأتِ من فراغ، إنّها الرّاحة النفسية على الجبهة العاطفيّة، كن جميلاً ترى الوجود جميلا.
 
برج الجوزاء: عليك تبنّى حكمة ما قل ودَلّ ، مع التأكّد من أن الطرف الآخَر فهم مقصودك لتلافى سوء الفهم.

برج السّرطان: قد تكون صارماً بعيداً عن اللطف فى تعاملك مع أحد الأقارب المراهقين المقصّرين، لاداعى للشطط و إلا كانت النتائج عكسيّة.

برج الأسد: لديك ما تحتاجه من رأسمال ولاتحتاج لما هو أكثر ، الربح لاينتج من ضخامة إمكانياتك ولكن من كيفيّة توظيف تلك الإمكانيات.

برج العذراء : النّظام والرّوتين مفيدان لتفحص التوافه الصغيرة الماكرة حتى لا تسمع العبارة المُستفزّة ، القانون لايحمى المغفلين.

برج الميزان: تجنّب المناقشات العقيمة التى ليس لها أى داعٍ سوى تكوين المشاحنات والضغائن المجّانيّة ، لتقل خيراً أو لتسكت.

برج العقرب: ميْلك للتدقيق وفحص التفاصيل التافهة رغم إنزعاج المُحيطين مفيد لتجنّب الأخطاء ،لاتلتفت للإنتقادات وأدّ عملك على أقلّ من مهْلَكْ.

برج القوس: إنغماسك فى العمل يقلل من الشعور الزّائف بالكآبة ،كما أنّ أداء فروضك الدّينيّة يُشتت توتّرك ويُعيد إتزانك بمشيئة الله تَعَالى.

برج الجدى: إن كنت عازباً وصادفت عرضاً للتعرّف على عروسة فلاتهمل الدّعوة ،إن كنت مُتزوّجاً فاليوم يحمل رومانسيّة مُرتفعة بمشيئة الله تَعَالى.

برج الدّلو: قم بإتمام عمل واحد حتى نهايته بدلاً عن توزيع جهدك على جبهات مختلفة دون إتمام أىٍ منها ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.

برج الحوت: حتى من قد تعتقد أنه عديم الحيلة قد يتمكّن من إسداء خدمة لك لا تتوقّعها ، كما أنّ ثقل الظل لأحدهم على قلبك لايعنى أن تهمل كلامه الثمين.
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