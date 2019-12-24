جي كي رولينج عن أفلام هاري بوتر: تحارب العنصرية



وذلك على خلاف ما أثير من جدل حول رولينج في الأسابع الماضية من جانب عدد من القوميين باسكتلندا، فكان رد رولينج أنها قدمت صورة القومية في أفلام وروايات هاري بوتر متجسدة في شخصية "لورد فولدمورت".



وفي تضريحاته للبرنامج الاذاعي التي حلت عليه كضيفة بمناسبة موسم أعياد الكريسماس، قالت رولينج رغم قومية شخصية "فولدمورت" إلا أنها بالتأكيد استبدادية ولا ترغب في ان تتخذ كمثل أعلى من قبل عشاق أفلام هاري بوتر.



كما أثنت على الطريقة التي صنعت بها الأفلام، وقالت أنها حاربت من خلالها العنصرية، بالنظر إلى حبكة الروايات التي تقوم في رغبة سحرة الظلام للهيمنة على العالم السحري وإقصاء كل السحرة مختلطي الدم.



وقدمت ذلك على مدار 7 أجزاء مطولة، في شخصيات حاربت العنصرية بشكل مباشر مثل هيرموني جرينجر التي جسدتها إيما واتسون وكانت ساحرة من أب وأم لا ينتمون لعالم السحر.







حلت المؤلفة البريطانية الشهيرة وكاتبة روايات هاري بوتر "جي كي رولينج"، ضيفة على برنامج The Museum of Curiosity، على إذاعة "راديو فور" البريطانية للحديث عن أعمالها المستقبلية.