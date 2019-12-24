Advertisements
Advertisements
Advertisements

ويل سميث ينشر لقطات من قضاء عطلته في سيدني

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:10 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

نشر النجم ويل سميث لقطات من قضاءه لعطلة قصيرة بأحد مرافئ العاصمة الأسترالية سيدني، وذلك عبر خاصية "ستوري" موقع أنستجرام.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الصورة التي نشرها سميث، قبل عودته المرتقبة لمدينة لوس أنجلوس لقضاء عطلة الكريسماس مع أسرته كما جرت العادة في كل عام.

وعبر منشوره، أثنى ويل سميث على القيمة الجمالية لميناء سيدني وما شهده من تحسينات في كثير من النواحي، وقال موجها حديثه للعاملين به "أعجبني ما تقومون به هنا".

شارك الممثل الأمريكي ويل سميث إلى جانب ناشطين في حملة لمواجهة مشكلة المشردين، معربا عن "تأثره" بعد سنوات على تأديته دور مشرد في أحد أفلامه.

وتجمع مئات الأشخاص في ساحة تايمز سكوير، السبت، ليمضوا ليلتهم وسط درجات الحرارة المتدنية بالعراء في إطار حملة لجمع التبرعات لمواجهة العدد القياسي للمشردين.

وقال سميث للحشود إن دوره في فيلم "ذي برسوت أوف هابينيس "الذي رشح من خلاله للفوز بجائزة أوسكار في 2007، غير حياته وسمح له بفهم البؤس والفقر.

وأدى سميث في الفيلم دور وكيل مبيعات يضطر إلى العيش في الشارع في سان فرنسيسكو مع ابنه الصغير.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل| صعوبات ومفاجآت تهدد حياة محمد صلاح.. 2019 تضعه في ورطة عام 2020

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 11 ساعة

"يلا كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIMEرابط ماتش الزمالك

الآن

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة ليلا.. وأمطار غزيرة ورعدية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم أول صفقاته الشتوية

منذ حوالي 6 ساعات

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ يوم

الكهرباء تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن القراءات الخطأ للعدادات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

أول تعليق رسمى من "الكهرباء" على توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع

منذ حوالي 15 ساعة

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ يوم

عاجل.. سارة نخلة ترفع قضية خلع من زوجها أحمد عبد الله محمود

منذ حوالي 9 ساعات

قبل بداية 2020.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد

منذ يومين
Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
02:15 م

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

06:45 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

11:15 م

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

06:56 م

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

09:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status