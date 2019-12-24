ويل سميث ينشر لقطات من قضاء عطلته في سيدني



ونقلت صحيفة ديلي ميل، الصورة التي نشرها سميث، قبل عودته المرتقبة لمدينة لوس أنجلوس لقضاء عطلة الكريسماس مع أسرته كما جرت العادة في كل عام.



وعبر منشوره، أثنى ويل سميث على القيمة الجمالية لميناء سيدني وما شهده من تحسينات في كثير من النواحي، وقال موجها حديثه للعاملين به "أعجبني ما تقومون به هنا".



شارك الممثل الأمريكي ويل سميث إلى جانب ناشطين في حملة لمواجهة مشكلة المشردين، معربا عن "تأثره" بعد سنوات على تأديته دور مشرد في أحد أفلامه.



وتجمع مئات الأشخاص في ساحة تايمز سكوير، السبت، ليمضوا ليلتهم وسط درجات الحرارة المتدنية بالعراء في إطار حملة لجمع التبرعات لمواجهة العدد القياسي للمشردين.



وقال سميث للحشود إن دوره في فيلم "ذي برسوت أوف هابينيس "الذي رشح من خلاله للفوز بجائزة أوسكار في 2007، غير حياته وسمح له بفهم البؤس والفقر.



وأدى سميث في الفيلم دور وكيل مبيعات يضطر إلى العيش في الشارع في سان فرنسيسكو مع ابنه الصغير.



نشر النجم ويل سميث لقطات من قضاءه لعطلة قصيرة بأحد مرافئ العاصمة الأسترالية سيدني، وذلك عبر خاصية "ستوري" موقع أنستجرام.