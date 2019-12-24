Advertisements
Advertisements
Advertisements

رفع 15 سيارة متروكة ودراجات بخارية خلال 24 ساعة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:08 ص
Advertisements
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وأسفرت الحملات التي شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 15 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها في العمليات الإرهابية، منها 7 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 5 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة ليلا.. وأمطار غزيرة ورعدية

منذ حوالي 3 ساعات

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ يوم

عاجل| صعوبات ومفاجآت تهدد حياة محمد صلاح.. 2019 تضعه في ورطة عام 2020

منذ حوالي 8 ساعات

الكهرباء تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن القراءات الخطأ للعدادات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. سارة نخلة ترفع قضية خلع من زوجها أحمد عبد الله محمود

منذ حوالي 9 ساعات

"يلا كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIMEرابط ماتش الزمالك

الآن

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

أول تعليق رسمى من "الكهرباء" على توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع

منذ حوالي 15 ساعة

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم أول صفقاته الشتوية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

منذ حوالي 13 ساعة

قبل بداية 2020.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد

منذ يومين

موضوعات متعلقة

حملات مرورية موسعة بالجيزة لرصد المخالفات

رفع 11 سيارة ودراجة بخارية متروكة في حملات مرورية بالجيزة

ضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة في حملات موسعة بالجيزة

ضبط 12 سيارة متروكة ودراجة بخارية في حملات مرورية بالجيزة

خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية.. رصد 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة بالجيزة

رفع 67 سيارة ودراجة بخارية متروكة في حملات مرورية بالقاهرة

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
02:15 م

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

06:45 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

11:15 م

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

06:56 م

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

09:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status