مقتل 7 جنود أفغان في هجوم علي نقطة تفتيش

نقلت شبكة "ايه بي سي نيوز"، عن وزارة الدفاع قولها أنه وقع هجوما في الصباح الباكر على نقطة تفتيش تابعة للجيش في شمال أفغانستان، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل سبعة جنود أفغان على الأقل.



وقالت الوزارة في بيان لها إن هجوم "العدو" في منطقة دولت آباد في مقاطعة بلخ أدى إلى إصابة ستة آخرين من أفراد قوات الأمن - ثلاثة جنود وثلاثة من عملاء المخابرات.



ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم ولكن صياغة البيان أشارت إلى أن السلطات تلقي باللوم على طالبان، التي تنشط في المنطقة. واضاف البيان ان التحقيق جار.



تسيطر حركة طالبان الآن على نصف أفغانستان تقريبا، لكنها تواصل شن هجمات شبه يومية تستهدف القوات الأفغانية والأمريكية، فضلًا عن المسؤولين الحكوميين - حتى أثناء إجراء محادثات سلام مع المبعوث الأمريكي المكلف بالتفاوض على إنهاء 18 عامًا من القتال. كما قتل العشرات من المدنيين الأفغان في تبادل لإطلاق النار أو بواسطة قنابل مزروعة على الطريق زرعها متشددون.



وقد اعلن متحدث باسم طالبان، الاثنين، مسؤولية الجماعة عن قتل احد افراد الخدمة الامريكية خلال اشتباكات مع القوات الامريكية وقوات الحكومة الافغانية في مقاطعة كوندوز الشمالية، وفقا لرويترز.



ذكر الجيش الامريكى، فى بيان له أنه لقى احد افراد الخدمة الأمريكية مصرعه فى افغانستان،اليوم الاثنين، ولم يعط مزيدًا من التفاصيل وحجب اسم عضو الخدمة حتى يتم إبلاغ أقربائه.



يوجد حوالي 20 ألف جندي أجنبي، معظمهم أمريكيون، في أفغانستان كجزء من مهمة الناتو بقيادة الولايات المتحدة للتدريب والمساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية. تقوم بعض القوات الأمريكية بعمليات لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات الإسلامية المتشددة.



تجري الولايات المتحدة مفاوضات مع مقاتلي طالبان خلال العام الماضي حول صفقة يمكن بموجبها للولايات المتحدة سحب قواتها من أطول حرب لها مقابل ضمانات أمنية لطالبان.



هذا الشهر، قال المفاوضون الأمريكيون إنهم سيستريحون من المحادثات بعد أن شن المتمردون هجومًا انتحاريًا على قاعدة أمريكية كبيرة.



تسيطر حركة طالبان على المزيد من الأراضي أكثر من أي وقت مضى منذ الإطاحة بها من السلطة عام 2001.



وفي وقت سابق، لقى عضوان بالخدمة الأمريكية مصرعهما فى تحطم مروحية فى أفغانستان. وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون، إنه لا يبدو أن المروحية سقطت نتيجة لنيران العدو، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".



وقال بيان صادر عن القوات الأمريكية في أفغانستان: "قتل اثنان من أفراد الخدمة الأمريكية في تحطم طائرة هليكوبتر في 20 نوفمبر 2019 في أفغانستان." واضاف ان "سبب التحطم قيد التحقيق لكن لا تشير التقارير الاولية الى انه نجم عن نيران العدو."



ولم يقدم المسؤولون العسكريون الأمريكيون أي تفاصيل أخرى حول ظروف الحادث أو مكان وقوعه في أفغانستان.



وبذلك يصل عدد القتلى إلى 19 جندي امريكي في أفغانستان هذا العام - وهو أكثر الأعوام دموية بالنسبة للقوات الأمريكية هناك منذ خمس سنوات.



ذكر البيان العسكري الأمريكي أنه وفقًا لسياسة وزارة الدفاع، لن يتم الكشف عن أسماء أعضاء الخدمة إلا بعد 24 ساعة من إخطار أقربائهم.



لا يزال هناك 13000 جندي أمريكي في أفغانستان، يشارك معظمهم في مهمة لتدريب وإسداء المشورة ومساعدة قوات الأمن الأفغانية في قتالها ضد طالبان وفروع داعش في أفغانستان.



توقفت محادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان في أوائل سبتمبر بعد أن أنهت الولايات المتحدة المناقشات بعد مقتل جندي أمريكي في تفجير في كابول.



بحلول تلك المرحلة، توصلت المحادثات إلى اتفاق مؤقت كان يمكن أن يؤدي إلى انسحاب ما يصل إلى 5000 جندي أمريكي من أفغانستان.



لقد دافعت إدارة ترامب عن انسحاب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان، لكن لا يمكن أن تحدث هذه الخطوة إلا إذا تم استئناف المحادثات وانضمت الحكومة الأفغانية إلى محادثات السلام.

