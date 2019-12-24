يلا شوت |مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر الدوري المصري كورة لايف رابط بث الاسطورة الزمالك ZAMALEK

تابع لايف مباراة الزمالك والإنتاج الحربي مباشر، حيث يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الإنتاج الحربي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق الزمالك في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.



