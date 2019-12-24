مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر في الدوري المصري الممتاز

مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر، وسوف يدخل فريق الإنتاج الحربي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الزمالك، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الإنتاج الحربي في تحقيق الانتصار في مباراتين، بينما سقط فريق الإنتاج الحربي في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.



