فايلر يرد على مقارنة الدوري بدوري الأبطال

أكد رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أنه لا يجوز المقارنة بين الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا في الوقت ذاته على قوة الدوري.

أكد رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أنه لا يجوز المقارنة بين الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا في الوقت ذاته على قوة الدوري.