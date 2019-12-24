"تجنبا للحوادث".. إرشادات مهمة للسائقين بسبب الأمطار





وأكدت على ضرورة ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارة أخرى بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم في السرعة من "40-50 مترًا" بسرعة 100 كم. بعد تحذيرات الأرصاد، ومن تلك الإرشادات:



1- يجب السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

2- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.

3- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

4- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

5- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.



ناشدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، المواطنين بالالتزام بمجموعة من المعلومات العامة والتوجهات التي يجب على المواطنين اتباعها، وخصوصا لقائدي السيارات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار والرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تصل حد العاصفة على بعض المناطق.