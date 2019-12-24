تعرف على مكافأة رئيس برشلونة للاعبي الفريق بعد تصدر الدوري

قام رئيس برشلونة الإسبانى جوزيب ماريا بارتوميو بعمل مفاجئة كبيرة للاعبي الفريق الأول بالنادي الإسبانى خلال مران اليوم، ليقوم بإسعاد اللاعبين بعد النتائج الجيدة خلال الفترة الماضية وتصدر جدول الدوري.





وذكرت صحيفة "دياريو اي اس" الإسبانية عن قيام رئيس نا دي برشلونة الإسبانى جوزيب ماريا بارتوميو بمهاداة لاعبي برشلونة بجهاز "ايفون 11" عقب مران اليوم بعد النتائج الإيجابية للفريق بقيمة " 1700 يورو" للجهاز الواحد.





وشهدت الهواتف الموزعة من قبل رئيس النادي على تواجد أسماء اللاعبين محفورة عليها، وحصل بقية موظفي برشلونة والعاملين في النادي على أجهزة (آبل آيباد) بقيمة (600) يورو للجهاز الواحد..





وحقق برشلونة الإسبانى فوز كبير على ضيفه الافيس برباعية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة 18 من بطولة الدوري الإسبانى فى لقاء أقيم على ملعب كامب نو.





وتقدم برشلونة فى النتيجة مبكرا فى الدقيقة 14 عن طريق اللاعب انطوان جريزمان ثم قبل نهاية الشوط إستطاع لاعب الوسط ارتورو فيدال من تسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 45.