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نجم برشلونة يفكر في الرحيل عن الفريق

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:34 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف نجم وسط فريق برشلونة الإسبانى عن ما يفكر به خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة من البقاء أو الرحيل لصفوف فريق أخر للحصول على فرصة اكبر فى المشاركة أساسيًا.


وتحدث أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة ومنتخب تشيلي عن مستقبله في تصريحات صحفية، قائلاً : " لا أفكر في مستقبلي خلال الوقت الحالي، أريد قضاء عطلتي الخاصة وترك وكلاء أعمالي يديرون الأمور الأخرى، أشعر بالسعادة في برشلونة".



وأضاف :" لكنني أنتظر ما سيحدث في المرحلة المقبلة، لست أنا من يحدد فرص مشاركتي بالمباريات أم لا، لكنني أرغب دوماً في مساعدة برشلونة على تحقيق الانتصارات، الجميع يدرك قيمتي الحقيقية، وهذا ما يجعلني هادئاً وسعيداً ".


ويتمسك فريق إنتر ميلان ومدربه الإيطالي أنطونيو كونتي في التدخل لضم فيدال في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وعلى الرغم من اهتمام إنتر، إلا أن برشلونة لن يسمح للاعب بالرحيل، إلا إذا تلقى عرضًا ماليًا كبيرًا.
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