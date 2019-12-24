تقرير إسباني: إن لم يسجل بنزيما فسوف يتعثر ريال مدريد





وقال التقرير الاسباني:" لا يوجد أسوأ من أن يقدم الفريق أداء جيد على جميع الأصعدة ويفتقد فقط تسجيل الأهداف هذا هو حال ريال مدريد في المباريات الأخيرة بل في معظم المواجهات منذ رحيل كريستيانو رونالدو إن لم يسجل كريم بنزيما في ريال مدريد، فبنسبة كبيرة سوف يتعثر الفريق أحياناً يلعب لاعب آخر دور المنقذ، لكن في الكثير من الأوقات نجد الريال يعاني كثيراً في ترجمة الفرص إلى أهداف".





وأضاف:"الفارق بين كريم بنزيما هداف الفريق الاول برصيد 12 هدفاً في الليجا مع صاحب المركز الثاني المدافع سيرجيو راموس الذي سجل 3 أهداف، يوضح مدى صعوبة تسجيل الأهداف بالنسبة لريال مدريد، فكل الاعتماد ينصب على لاعب واحد فقط المشكلة بالمهاجم الفرنسي أنه يقدم العديد من الأدوار في الوقت ذاته، ويخرج من منطقة الجزاء كثيراً، كما يسهل إيقافه من الفرق الكبرى والتي تملك دفاعاً صلباً، وفي تلك الظروف تحديداً تشعر أن ريال مدريد بحاجة للاعب آخر يسجل بنفس قدر كريم بنزيما".