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هونج كونج: "وقفة احتجاجية صامتة" ليلة عيد الميلاد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:12 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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يعتزم محتجون من هونج كونج مناهضون للحكومة تنظيم تجمعات في مراكز التسوق الرئيسية وحضور "ليلة صامتة" في منطقة سياحية شهيرة عشية عيد الميلاد يوم الثلاثاء، على الرغم من تحذيرات الشرطة من أنهم سيتحركون في حال اندلاع الاضطرابات، وفقا لما اوردته رويترز.

قالت الشرطة، إنها لن تغلق الطرق وحركة المرور في منطقة تسيم شا تسوي، حيث يتجمع عدد كبير من الناس تقليديا عشية عيد الميلاد لمشاهدة أضواء عيد الميلاد على طول كورنيش يحده ميناء فيكتوريا الشهير في المدينة.

وأوضحت الشرطة إنه على عكس السنوات السابقة، لن يتم إغلاق معظم الطرق أمام حركة المرور في المنطقة، ولن يكون هناك وجود كبير للشرطة في البداية، ما لم تبدأ المشاكل في الاشتعال.

وقال كبير المشرفين وونغ تشي واي للصحفيين "لن يتمركز ضباط الشرطة بأعداد كبيرة على طول الواجهة البحرية".

وتقول منتديات المحتجين على الإنترنت إن المتظاهرين يخططون للتجمع في العديد من مراكز التسوق عشية عيد الميلاد، بينما يخطط آخرون لمسيرة في تسيم شا تسوي مع بدء العد التنازلي لعيد الميلاد بالقرب من الواجهة البحرية.

في الأسبوع القادم، تقدمت الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، التي نظمت بعض أكبر المسيرات التي شارك فيها أكثر من مليون شخص، إلى تنظيم مسيرة أخرى في يوم رأس السنة الجديدة.

لقد فقدت الاحتجاجات، التي دخلت شهرها السابع الان، بعضًا من المواجهات الشديدة.

ألقت الشرطة القبض على أكثر من 6000 شخص منذ تصاعد الاحتجاجات في يونيو، بما في ذلك عدد كبير خلال الحصار المطول والعنيف في جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية في منتصف نوفمبر.

يشعر الكثير من سكان هونج كونج بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل بكين في الحريات التي وعدت بها المستعمرة البريطانية السابقة عندما عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997.

وتنكر الصين التدخل وتقول إنها ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" الموضوعة في ذلك الوقت وألقت باللوم على القوات الأجنبية في إثارة الاضطرابات.
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