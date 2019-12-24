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بهذه الصورة نيكول سابا تبدأ احتفالاتها بالكريسماس

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:59 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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تهتم الفنانة نيكول سابا، بالتواصل بشكل دائم مع محبيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت نيكول مجموعة من الصورة برفقه "سانتا كلوز"، معلقة عليها: "يبدو أن ماما سانتا غيورة، عيد ميلاد سعيد".

وتفاعل معها جمهورها ومحبيها، بكتابة تعليقات إيجابية لها كالتالي:" كل سنة وإنتي طيبىة، عيد ميلاد سعيد يا نيكول، شكلك حلو أوي، عيد ميلاد سعيد عليكي يا حبيبتي، زي القمر يا نيكول".

وفي سياق آخر، تستعد نيكول سابا، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر الجارى، بأحد الفنادق الكبرى فى التجمع الخامس، وذلك ضمن حفلات ليلة رأس السنة، ويكون هذا الحفل هو الثانى لنيكول منذ بدء الأحداث فى بلدها لبنان،ولاسيما أنها اعتذرت أكثر من مرة عن اقامة احتفالات طوال الفترة الماضية نظرًا لحبها الشديد لبلدها.

وأقيم الحفل الأول الشهر الماضي بأحد النوادي في منطقة مدينة نصر ، وحرصت نيكول خلال الحفل على رفع علم بلادها لبنان، دعمًا للثورة اللبنانية.

والجدير بالذكر أنَّ نيكول تستعد حاليًا لاطلاق أغاني جديدة لها، تتعاون فيها مع الشاعر أمير طعيمة والملحن محمد يحي.


بهذه الصورة نيكول سابا تبدأ احتفالاتها بالكريسماس
بهذه الصورة نيكول سابا تبدأ احتفالاتها بالكريسماس
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الكلمات المفتاحية

نيكول سابا منوعات دراما الفجر الفني

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