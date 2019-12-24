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الأمير هاري يطرح بطاقة معايدة الكريسماس الرسمية لأسرته

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:57 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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طرح دوق ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل بطاقة المعايدة الرسمية لأسرتهم لموسم أعياد الكريسماس، والتي أسرت قلوب كل من رأوها على منصات التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، بطاقة المعايدة التي كانت عبارة عن صورة لهاري وميجان، ويظهر في المنتصف طفلهما الصغير "’آركي".

وتداولت الصحف ومنصات التواصل هذه الصورة، بعد نشر الصفحة الرسمية التابعة للأسرة الملكية على موقع تويتر لها.

وألحقت الصورة عند نشرها بعبارة تهنئة تقول 'Merry Christmas and a Happy New Year from our family to yours، ما معناه عيد ميلاد مجيد وعام جديد سعيد من أسترنا لأسركم.

في الوقت نفسه أثيرت شائعات أن الأمير هاري وميغان ماركل لن يقضيا عيد الميلاد مع الملكة هذا العام، وبدلًا من ذلك سيختاران قضاء عيد الميلاد الأول لأرشي في الولايات المتحدة. 

كما يعتقد الكثير من المعجبين الملكيين أن دوق ودوقة ساكس يتجاهلان الملكة إليزابيث، لكن الأمير هاري وماركل لديهم أسباب لتخطي احتفالات ساندرينجهام التقليدية.


الأمير هاري يطرح بطاقة معايدة الكريسماس الرسمية لأسرته
الأمير هاري يطرح بطاقة معايدة الكريسماس الرسمية لأسرته
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منوعات الفجر الفني الامير هاري

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