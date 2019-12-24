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أديل تستعرض رشاقتها من جديد في أحدث جلسة تصوير لها للكريسماس

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:50 ص
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أحمد جمال أحمد
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نشرت النجمة الكبيرة أديل مجموعة من اللقطات الجديدة لها التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع أنستجرام، احتفالا بموسم اعياد الكريسماس.
ونقلت صحيفة ديلي ميل هذه اللقطات المميزة، التي ظهرت بها أديل وظهرت عليها رشاقتها التي فاجأت بها متابعيها نهاية العام الماضي.
وظهر بجانب أديل في هذه اللقطات، سانتا كلوز، وشخص متنكر في شخصية لص الكريسماس الملقب بـ "زا جرينش".
وفي الشهور الماضية، كانت النجمة أديل حديث المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد أن فاجأت النجمة الإنجليزية الكبيرة محبيها، بفقدانها للكثير من وزنها في أحدث ظهور لها خلال مشاركتها بحفل عيد ميلاد المغني دريك بهوليوود.
وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن اللقطات المثيرة للجدل التي انتشرت لأديل بعد خسارتها للوزن، ظهرت بها وكأنها إنسانة جديدة يتعرف عليها الجمهور للمرة الأولى، بعد تخلصها من الكثير من وزنها واكتسابها لنحافة ملحوظة.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن أديل في ظهورها بحفل عيد ميلاد دريك، كانت بإطلالة سوداء أنيقة من تصميمات ماركة Etro.
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