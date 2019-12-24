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بـ"جمبسوت".. روجينا بأحدثإطلالة لها (صورة)

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:46 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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نشرت الفنانة روجينا، أحدث صورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت روجينا، في الصورة بإطلالة جذابة تتميز بالاناقة والرقي، مرتدية "جمبسوت" باللون الأسود.

ومعتمدة تسريحة شعر ناعم ومنسدل على ظهرها، وجاء ماكياج مميز وذات ألوان واضحة فزادها جمالاً وجاذبية.

مسلسل البرنس
تشارك الفنانة روحينا حاليا في مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه في دارما رمضان 2019.

والمسلسل من إنتاج تامر مرسي، تأليف وإخراج محمد سامي.

يشار إلي أن شاركت روجينا، الفنان محمد رمضان، في بطولة مسلسل "الأسطورة" مع المخرج محمد سامي، وتم عرضه في 2016، وحقق نجاح كبير المسلسل.


بدل الحدوتة تلاتة
شاركت النجمة روجينا مؤخرا في المسلسل الكوميدي "بدل الحدوتة تلاتة" الذي عرض في السباق الرمضاني لهذا العام "2019"، وحقق نجاحاً كبيراً، وقدم ثلاث حكايات منفصلة، تصل عدد الحكاية الواحدة عشر حلقات.

تم سرد كل حكاية منهم بشخصية وموضع مختلف عن الآخر، حيث سميت الحكاية الاولى باسم "بيلا"، والحكاية الثانية باسم "لهفة"، والحكاية الثالثة باسم "مزرعة البطاطس".

المسلسل من تأليف أيمن وتار، شريف نجيب، من إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج تامر مرسي، شارك في البطولة دنيا سمير غانم، سمير غانم، شيماء سيف عمرو وهبه، روحينا، محمد اوتاكا.


بـ"جمبسوت".. روجينا بأحدثإطلالة لها (صورة)
بـ"جمبسوت".. روجينا بأحدثإطلالة لها (صورة)
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