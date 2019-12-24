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طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة ليلا.. وأمطار غزيرة ورعدية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:17 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الثلاثاء، الموافق 2019/12/24، لافتة إلى أنه طقس شديد البرودة ليلا، بالإضافة إلى أمطار قد تصل إلى رعدية على السواحل الشمالية.

وقالت الهيئة في بيانها: يسود "طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ جنوبا نهارا شديد البرودة ليلاً يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة تكون غزيرة ورعدية أحياناً على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد والمناطق المكشوفة تكون مثيرة للرمال والأتربة".

وعن حالة البحر، فقد أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة جدًا ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين ثلاثة إلى أربعة أمتار، والرياح شمالية غربية وجنوبية غربية، أما البحر الأحمر، فإن حالته خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح غربية.

أما درجات الحرارة، فقد جاءت كالتالي:
القاهرة العظمى 20 والصغرى 12.

شبين الكوم العظمى 20 والصغرى 11.

طنطا العظمى 20 والصغرى 11.

دمنهور العظمى 20 والصغرى 12.

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12.

بلطيم العظمى 20 والصغرى 12.

مطروح العظمى 18 والصغرى 12.

السلوم العظمى 18 والصغرى 11.

سيوة العظمى 19 والصغرى 08.

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 14.

دمياط العظمى 21 والصغرى 13.

الزقازيق العظمى 21 والصغرى 12.

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 12.

السويس العظمى 22 والصغرى 13.

العريش العظمى 23 والصغرى 10.

رفح العظمى 21 والصغرى 09.  ​​​​​​​

رأس سدر العظمى 23 والصغرى 10.

نخل العظمى 21 والصغرى -01.

نويبع العظمى 23 والصغرى 15.

طابا العظمى 22 والصغرى 13.

كاترين العظمى 18 والصغرى 02.

الطور العظمى 22 والصغرى 09.

شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16

الغردقة العظمى 24 والصغرى 11.

مرسى علم العظمى 25 والصغرى 12.

الفيوم العظمى 21 والصغرى 08.

بني سويف العظمى 21 والصغرى 08.

المنيا العظمى 21 والصغرى 05.

أسيوط العظمى 22 والصغرى 06.

سوهاج العظمى 22 والصغرى 07.

قنا العظمى 22 والصغرى 08.

الاقصر العظمى 23 والصغرى 08.

أسوان العظمى 23 والصغرى 08.

أبو سمبل العظمى 22 والصغرى 09.

الوادي الجديد العظمى 22 والصغرى 05.

شلاتين العظمى 28 والصغرى 19.

أبو رماد العظمى 27 والصغرى 20.

حلايب العظمى 26 والصغرى 20.

راس حدربة العظمى 26 والصغرى 21.
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