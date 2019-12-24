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تعرف على الجانب الأخر لـ أليسا (صورة)

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:39 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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تهتم الفنانة اللبنانية إليسا، بمشاركة متابعيها ومحبيها بصور من يومياتها الخاصة والفنية من خلال حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت إليسا، صورة جديدة لها وهي تلعب "البلياردو"، ليظهر الجانب الأخر لإليسا، وعلقت على الصورة قائله: "بعض الاستمتاع".

وحازت الصورة على إعجاب وتفاعل كبير من قبل متابعيها ومحبيها، كما حصلت على تعليقات إيجابية من قبل جمهورها.

في سياق أخر يذكر أن ملكة الإحساس إليسا أحيت مؤخرا حفلا غنائيًا ضخمًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة ٦ أكتوبر بحضور عدد من نجوم الفن ومشاهير الإعلام.

حفلها بالكويت
جدير بالذكر أن الفنانة إليسا، تستعد لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا في الكويت، وذلك يوم 2 يناير القادم.

أغنيه "عم ثور"
وقد طرحت إليسا مؤخرًا أغنية جديدةمن خلال قناتها الرسمية عبر موقع "يوتيوب"، أهدتها الى المتظاهرين اللبنانيين تحمل الأغنية اسم "عم ثور"، والأغنية من كلمات سهام الشاشع، وموسيقى هادي شرارة، وألحان محمد رحيم.

يُشار إلى أنَّ إليسا تستعد حاليًا لطرح ألبومها الجديد في عام ٢٠٢٠، وتعاونت من خلاله مع مجموعة كبيرة من الملحنين والشعراء والموزعين ومنهم ملاك عادل وبهاء الدين محمد ونادر عبد الله ورامي جمال ومحمد يحي وأحمد عبد السلام وأحمد إبراهيم وزياد برجي.



تعرف على الجانب الأخر لـ أليسا (صورة)
تعرف على الجانب الأخر لـ أليسا (صورة)
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