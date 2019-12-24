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أزمة في مركز حراسة مرمى طنطا قبل إنتقالات يناير

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:14 ص
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بوابة الفجر
احمد شاكر
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يعاني فريق طنطا من أزمة في مركز حراسة مرمى الفريق، ويسعى مسؤولو ابناء السيد البدوي لحل الازمة
قبل بداية الدور الثاني من مسابقة الدوري العام

حيث انقطع علي فرج الحارس المخضرم تدريبات الفريق بسبب ازمة نشبت بينه وبين المدير الفني، مطالبا
بالرحيل او الاعتزال نهائيا

اما اسلام طارق الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري يحق له التوقيع في يناير لأي فريق خاصة مع رفضه للتجديد
بسبب عدم الوصول لاتفاق مرضي بينه وبين ادارة الفريق.

ويبحث مسئولو طنطا تدعيم هذا المركز خلال الايام الجارية تحسبا لرحيل طارق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

من ناحية اخرى قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف الحكم المساعد ممدوح مصطفي إسماعيل الذي تواجد في مباراة طنطا ومصر المقاصة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأبعدت لجنة الحكام إيقاف الحكم ممدوح مصطفيى إسماعيل عن الدوري المصري الممتاز لمدة شهرين بسبب احتسابه لركلة جزاء ضد الفريق الطنطاوي ولم يكن بها شيء تسببت في تعادل مصر المقاصة بالمباراة التي أقيمت بينهم في الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن نادي طنطا تعادل إيجابيا مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق ، في المباراة التي جمعت بينهم علي ستاد السلام ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز
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