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برشلونة في المركز الثالث بقائمة أكثر الأندية تتويجا بالبطولات الأوروبية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:07 ص
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بوابة الفجر
وسام محمد
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يحتل فريق برشلونة الإسباني، المركز الثالث في قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات الأوربية المختلفة، على مستوى بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.


وتفوق برشلونة على العديد من الأندية الأوروبية، حيث جاء في المركز الثالث خلق منافسه المباشر ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني برصيد 446 نقطة على مستوى البطولات الأوروبية المختلفة.


ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قائمة تضم أكثر الفرق الأوروبية الحاصلة على البطولات، وجاء ريال مدريد في المركز الأول برصيد 600 نقطة وبايرن ميونخ جاء في المركز الثاني برصيد 474 نقطة، وبرشلونة ثالثا برصيد 446 نقطة..


وتوج برشلونة ببطولة دوري أبطال أوروبا 5 مرات، أعوام 1992 و2006 و2009 و2011 و2015.
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