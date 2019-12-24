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شاهد.. محمد عبد العزيز ونجوم الفن يحتفلون بالكريسماس (صورة)

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:26 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز، متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له، من كواليس احتفاله بأعياد الميلاد.

وظهر مع عبد العزيز، في الصورة مجموعة من نجوم الفن، الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي راضون والفنان كريم فهمي والفنان كريم محمود عبد العزيز ومجموعه من أصدقائه.

وعلق الفنان محمد عبدالعزيز علي الصوره قائلا:" عيد ميلاد سعيد لكم جميعا، كل سنة وحضراتكم جميعًا بألف خير،، اسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

وحظيت الصورة على تفاعل كبير من قبل متابعيه ومحبينهم، وجاءت تعليقات إيجابية كالتالي:"منورين ودايما ف عز وخير من الله .. وانتم بخير، كل سنه وانتم طيبين، سنه سعيدة عليكم ان شاء الله يا ابن الفنان الكبير على قلبنا، متجمعين دايما كل سنه وانت طيب".


يشار إلى أن أخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز، مسلسل" قيد عائلي "الذي تم عرضه منذ فترة عبر شاشة bmc وحقق المسلسل نجاح كبير، وذلك لكونه من أضخم الأعمال في الدراما من ناحية الإنتاج، فقد شارك به أكثر من 23 نجم من الصف الأول.

ويشارك في بطولة المسلسل كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وهم: بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبد الله، سيمون، هالة فاخر، نضال الشافعي، خالد سرحان، رامي وحيد، منة فضالي، دينا فؤاد، مريهان حسين، محمد نجاتي، وغيرهم، وهو من إنتاج: شركة فنون مصر، وسيناريو وحوار: محمد رجاء، وميشيل نبيل، وإخراج: تامر حمزة.



شاهد.. محمد عبد العزيز ونجوم الفن يحتفلون بالكريسماس (صورة)
شاهد.. محمد عبد العزيز ونجوم الفن يحتفلون بالكريسماس (صورة)
شاهد.. محمد عبد العزيز ونجوم الفن يحتفلون بالكريسماس (صورة)
شاهد.. محمد عبد العزيز ونجوم الفن يحتفلون بالكريسماس (صورة)
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