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عشرة آلاف مشجع في مباراة الأهلي القادمة أمام بلاتينيو ستاز

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:59 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يلتقي النادي الأهلي مع ضيفه بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من المجوعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 27 ديسمبر، بملعب السلام في القاهرة.


وقررت الجهات الأمنية حضور 10 آلاف مشجع خلال المباراة، التي يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في دوري الأبطال، ومواصلة مشوار التأهل لدور الـ 8 من البطولة.


وقامت الجهات الأمنية بإرسالخطاب لإدارة النادي الأهلي، يفيد الموافقة على حضور العدد المذكور لحضور المباراة.


وستقوم شركة "تذكرتي" بمسألة توزيع التذاكر على جماهير الأهلي التي ترغب في مؤازرة الفريق خلال تلك المباراة الهامة.


وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.


ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع نادي الهلال السوداني، وخلف نادي النجم الساحلي التونسي والذي يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل بلاتينيوم ستارز المجموعة دون رصيد.


جدير بالذكر أن الأهلي قد حقق فوزاً عريضاً اليوم الإثنين على الإتحاد السكندري برباعية نظيفة في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، والذي عزز صدارة المارد الأحمر للمسابقة برصيد 24 نقطة.
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