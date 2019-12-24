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ليفربول يخطط لضم نجم دورتموند في انتقالات الشتاء
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:42 ص
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علي ماهر حلمي
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اقترب نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي من ضم اللاعب الدولي الإنجليزي سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد رغبة الأخير في الرحيل عن صفوف النادي الألماني خلال الفترة المقبلة.
وقالت صحيفة دون بالون الإسبانية الشهيرة أن إدارة نادي ليفربول تعمل على التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو من بوروسيا دورتموند الألماني بأمر من الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الذي أكد رغبته في ضم اللاعب الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من الأندية الأوربية الكبري.
وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن اللاعب الدولي الإنجليزي سانشو لاعب نادي بوروسيا دورتموند أعلن عن رغبته في الرحيل عن ألمانيا والذهاب لفريق آخر في الدوريات الأوربية الكبري لخوض تحدي جديد بالإضافة إلى منحه الراتب الذي يريده وأكدت الصحيفة أن نادي ليفربول الأقرب لضم نجم دورتموند خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يناير 2020.
يذكر أن العديد من التقارير العالمية أكدت أن نادي ليفربول الإنجليزي ينوي دفع أكثر من 160 مبيون يورو لضم اللاعب الدولي الإنجليزي سانشو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وسط اهتمام كبير من الأندية الأوربية الكبري أبرزها ريال مدريد الإسباني و باريس سان جيرمان الفرنسي بالإضافة إلي مانشستر يونايتد الإنجليزي و برشلونة الاسباني.
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