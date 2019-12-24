Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليفربول يخطط لضم نجم دورتموند في انتقالات الشتاء

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:42 ص
Advertisements
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements



اقترب نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي من ضم اللاعب الدولي الإنجليزي سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد رغبة الأخير في الرحيل عن صفوف النادي الألماني خلال الفترة المقبلة.


وقالت صحيفة دون بالون الإسبانية الشهيرة أن إدارة نادي ليفربول تعمل على التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو من بوروسيا دورتموند الألماني بأمر من الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الذي أكد رغبته في ضم اللاعب الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من الأندية الأوربية الكبري.


وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن اللاعب الدولي الإنجليزي سانشو لاعب نادي بوروسيا دورتموند أعلن عن رغبته في الرحيل عن ألمانيا والذهاب لفريق آخر في الدوريات الأوربية الكبري لخوض تحدي جديد بالإضافة إلى منحه الراتب الذي يريده وأكدت الصحيفة أن نادي ليفربول الأقرب لضم نجم دورتموند خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يناير 2020.


يذكر أن العديد من التقارير العالمية أكدت أن نادي ليفربول الإنجليزي ينوي دفع أكثر من 160 مبيون يورو لضم اللاعب الدولي الإنجليزي سانشو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وسط اهتمام كبير من الأندية الأوربية الكبري أبرزها ريال مدريد الإسباني و باريس سان جيرمان الفرنسي بالإضافة إلي مانشستر يونايتد الإنجليزي و برشلونة الاسباني.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ يوم

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم أول صفقاته الشتوية

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

"يلا كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIMEرابط ماتش الزمالك

الآن

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ حوالي 12 ساعة

قبل بداية 2020.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد

منذ يوم

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

يلا شووت el_ahly مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الاهلي قناة مفتوحة

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق رسمى من "الكهرباء" على توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| صعوبات ومفاجآت تهدد حياة محمد صلاح.. 2019 تضعه في ورطة عام 2020

منذ حوالي 5 ساعات

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: اقتراب حسم صفقة مفاجئة.. وخطة سعودية لإفساد صفقة الأحمر الكبري..ونجم الفريق يقترب من الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 8 ساعات

الكهرباء تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن القراءات الخطأ للعدادات (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة
Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
06:45 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

06:56 م

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

09:54 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status