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ايفون 11 هدية رئيس برشلونة للاعبي الفريق.. تعرف علي السبب

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:38 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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اهدي جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الاسباني موبيل آيفون 11 للاعبي فريقه بعد انتهاء الدور الاول من بطولة الدوري الاسباني الممتاز وهو في المركز الأول وبمناسبة أعياد الميلاد "الكريسماس".


وقالت صحيفة آس الإسبانية الشهيرة أن رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو قام بأهداء كل لاعب في الفريق الكتالوني آيفون 11 يحمل على ظهره إسم كل لاعب بمناسبة أعياد الميلاد وانتهاء الدور الاول من بطولة الدوري الاسباني الممتاز والنادي الكتالوني في الصدارة.


يذكر أن نادي برشلونة انفرد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز برصيد 39 نقطة بعد الفوز علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة مساء السبت.


وذالك بعد أن استغل تعثر نادي ريال مدريد الذي تعادل علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة 0 / 0 أمام نظيره نادي أتلتيك بيلباو في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد علي ستاد سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز ليصبح على بعد فارق نقطتين . 
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