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ضبط 7 أشخاص أثناء الحفر عن الاَثار بسوهاج

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:16 ص
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حفر على الآثار
حفر على الآثار
أبورية حسين
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تمكن قسم شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج، من ضبط 7 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الاَثار، وضبط الأدوات المستخدمة في الحفر.

وتلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بقيام أبو القاسم غ ي م 34 عامًا عامل ويقيم دائرة قسم طهطا، بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله وتم ضبط كل من: "كريم م غ ي م"، 20 عام، عامل، و"بخيت م خ م"، 27 عام، عامل، و"علي ا ع ه"، 24 عام، عامل، و"إسلام م ح ف"، 23 عام، حاصل على دبلوم و"القاضي غ ي م"، 42 عام، عامل، و"محمد ث م ع"، 24 عام، حاصل على دبلوم صناعة، ويقيمون دائرة القسم.

وتبين وجود حفر بقطر 3 متر وعمق 10 متر، ينتهي بسرداب وبها سلم خشبي بطول الحفر، وتم ضبط أدوات الحفر والتحفظ على الحفر والأدوات المستخدم،ة وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
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